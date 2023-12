Friedenslicht im Landkreis Greiz angekommen

Hohenleuben Mit Weihnachts- und Adventsmusik und einem Gottesdienst das Licht des Friedens aus Betlehem in Hohenleuben begrüßt

Der Bibelsaal in Hohenleuben war voll. Die Musik schallte weithin, es brannten unzählige Lichter und das Friedenslicht aus Betlehem stand bereit, damit es die vielen Frauen und Männer weitertragen, hinaus zu Freunden und Bekannten. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto: „Auf der Suche nach Frieden“. Erst wenn die Menschen den Frieden in ihrem Herzen tragen, könne es eine Chance geben, dass Frieden auf der Erde Einzug hält, sagte Pfarrer Michel Debus. Zu den vielen Hohenleubener, Zeulenroda-Triebeser und Gäste, die das Friedenslicht für sich und Angehörige holten, gehörte auch Willi, Emmi und Mutter Christin Gutheil aus Hohenleuben.