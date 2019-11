Für Firmen und Schüler

Der Wirtschaftstag in Greiz war eine gute Erfindung, findet Tobias Schubert

Der Wirtschaftstag ist eine gute Idee. Zuerst: Die Unternehmen im Landkreis Greiz zusammenzubringen, kann ihnen nur helfen. Es ermöglicht potenziell Verbindungen, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat und stärkt dadurch die Wirtschaftsregion. Dazu kommt: Vorträge, wie der von Boris Lochthofen, können für Firmen aktuelle Fragen beantworten – wie eben beispielsweise zum digitalen Wandel. Die vollen Reihen der Studiobühne zeigten, dass dieses Thema längst noch nicht so geklärt ist, wie es in der medialen Diskussion manchmal scheint. Das ist ein gutes zusätzliches Angebot des Landkreises an „seine“ Unternehmen.