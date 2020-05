Bereits am 24. April demonstrierten die Gastronomen aus Greiz und Umgebung mit leeren Stühlen im Greizer Schlossgarten. Jetzt wollen sie härtere Geschütze auffahren..

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Am späten Donnerstagnachmittag kommt Information, das Gaststätten ab Freitag weiter zubleiben müssen

Gastronomen nennen es eine Katastrophe

„Das ist eine Katastrophe. Willkür. Warum nur wir? Mit welcher Begründung?", macht sich Kay Stockmann, Inhaber des Schweizerhauses in Schönbach im Landkreis Greiz verärgert Luft. „Fünf vor Zwölf bekommen wir gesagt, dass wir Tag drauf nicht öffnen dürfen."

Die Wut bei den Gastwirten im Landreis Greiz ist riesig. Alle haben sich vorbereitet, Hygienekonzepte erstellt und umgesetzt, die Lager mit Waren gefüllt, in der Küche vorproduziert und Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt. Und nun das. Die Gaststätten sollen bis einschließlich 28. Mai im Innenbereich geschlossen bleiben. So heißt es im Schreiben der Staatssekretärin Ines Feierabend im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie vom 14. Mai, mit dem sie die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) auffordert, dies anzuweisen.

Gastronomenwehren sich

Die Gastwirte trafen sich Donnerstagabend nach Bekanntwerden der Allgemeinverfügung des Landrates, um weitere Schritte zu planen. Man wolle sich wehren, sagt Marco Lange, Direktor des Bio-Seehotels Zeulenroda. Gemeinsam wollen die Gastronomen des Landkreises Greiz gegen die Entscheidung der Landesregierung vorgehen. Eine einstweilige Verfügung sollte gestern noch an das Landesverwaltungsamt geschickt werden.

Kay Stockmann hat für etwa 2000 Euro Waren geordert, hat das geforderte Hygienekonzept umgesetzt, Stühle auseinandergerückt und „dann kommt die Weisung aus Erfurt ohne Begründung. Nebenan in Sachsen, die machen auf, ich nicht. Die Genussregion, das Grüne Herz Thüringens gehe kaputt. Man hat uns keinen Hinkelstein in den Weg gelegt, sondern eine Felswand errichtet“, sagt Stockmann, der gestern mit zahlreichen Gastronomen nach Berlin gefahren war, um die Löffel abzugeben.

„Die Gastronomen sind alle am Ende. Für die Wochenenden und Himmelfahrt waren Plätze reserviert.

Das Hygieneamt war vor Ort und hat die von uns getroffenen Maßnahmen abgesegnet“, ist Marco Lange verärgert. „Die Landesregierung verschickt ihren Erlass und geht ins Wochenende. Freitags was zu ändern ist schwer.“

Die Gastwirte wollen zurück zur „anderen“ Normalität. Die Landesregierung müsse erkennen und verstehen, dass die Gastronomie und Hotellerie ein riesen Wirtschaftsfaktor ist, sagt Bio-Seehotel-Direktor Marco Lange.

Das Bio-Seehotel öffnet seinen Biergarten. Der Garten, der üblicher Weise 350 Gästen Platz bietet, ist auf 150 Plätze begrenzt. „Wir hoffen nun auf gutes Wetter", so Lange.

Bisher keine Soforthilfen bekommen

Verzweifelt ist auch Rene Ille, Inhaber des Holzwurms in Greiz. „Ich habe wegen der ersten Schließung schon viel wegwerfen müssen. Nun wieder. Ich habe Waren für rund 500 Euro gekauft. Gegen 16 Uhr am Donnerstag bekam ich den Anruf vom Gewerbeamt, dass meine Gaststätte geschlossen bleiben muss. Wieder verliere ich tausende Euro.“

Auch Ille hatte seine Gaststätte nach den Vorgaben hergerichtet. Zahlreiche Hinweiszettel kleben überall. „Meine Gaststätte sieht schon nicht mehr aus wie eine“, sagt Ille. „Was ist bei uns Gastronomen anders als bei Friseuren oder Kosmetikstudios?“

Seinen Biergarten öffnet Ille nicht. Zehn Plätze blieben übrig, wenn er die Abstände einhalten will. Ille hofft auf Geld, denn die Soforthilfe, die er bereits in den ersten Tagen der Pandemie beantragt hatte, sei bis heute nicht geflossen.

Auch im nördlichen Teil des Landkreises, in Wüschendorf/Elster ist man entsetzt über diese Entscheidung. Aus der Elsterperle in Wünschendorf heißt es: „In dem guten Glauben, dass wir wieder öffnen können, wurde Ware eingekauft und bestellt und alle Vorkehrungen für einen Neustart getroffen, und auch das ist mit Geld verbunden. Also bei wem können wir die Rechnung einreichen für die gekaufte Ware, die wir jetzt gar nicht brauchen?“

Landrätin Martina Schweinsburg erklärte in ihrer Presseerklärung, dass sie vor dem Hintergrund des räumlich eingrenzbaren Infektionsgeschehens im Landkreis die Maßnahme seitens der Landesregierung für unsinnig und unverhältnismäßig hält. Die Infektionszahlen im Landkreis Greiz konzentrieren sich auf fünf Einrichtungen in Greiz und Zeulenroda-Triebes sowie auf die Geriatrische Klinik Ronneburg.