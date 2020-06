Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelber Hingucker am Straßenrand

In Zadelsdorf am Zeulenrodaer Meer fällt es im Vorgarten des Hauses Nummer 5 sofort auf – das gelbe mit Blumen geschmückte Fahrrad mit dem originellen Hinweisschild: „Unkraut zu verkaufen. Wegen hoher Nachfrage nur an Selbstpflücker“. Angelika Ehrlich hat dieses ausgediente Fahrrad einfallsreich in Corona-Zeiten „umfunktioniert“ – ein echter Hingucker.