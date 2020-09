Archivbild: Wasserschäden an der Turnhalle wurden bereits im Januar 2020 behoben, vieles muss aber noch saniert werden.

Teichwolframsdorf. Das Objekt in Teichwolframsdorf ist dringend sanierungsbedürftig, das Projekt aber zu teuer. Nun hofft man auf Fördermittel.

Gemeinde Teichwolframsdorf will Bundesprogramm für Sanierung der Turnhalle nutzen

Die Turnhalle in Teichwolframsdorf ist sanierungsbedürftig, die Kosten für die Arbeiten am Flachdach mehr als doppelt so hoch wie erwartet. Nun hofft die Gemeindeverwaltung auf ein Bundesprogramm, das die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit, IWA), im Gemeinderat als letzte Möglichkeit bezeichnete. Dessen Mitglieder stimmten der Bewerbung einstimmig zu.