Gemeinsame Zukunft mit neuem Partner

Seit 1. Januar gehört Neumühle zu Greiz. „Ich bin stolz, dass das geklappt hat“, sagt der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos), wohlwissend, dass es eine Herausforderung ist, die bisher eigenständige Gemeinde zu integrieren. Auf Augenhöhe wolle man zusammenarbeiten.

„Das muss im Haushalt aufgehen, alles muss gut geplant sein, vor allem auch die Investitionen in Neumühle“, nennt er eine große Aufgabe, die in diesem Jahr ansteht. Greiz will die Kosten für die Kfz-Umschreibung übernehmen und das Neumühler Gemeinderatsmitglied, das zur Wahl die meisten Stimmen geholt hat, soll einen Sitz im Greizer Stadtrat bekommen. Die Neumühler Bürgermeisterin Pedra Hofmeister (parteilos) sei kraft Amtes ebenfalls mit einzuladen.

Auf eine weitere Aufgabe, die ab diesem Jahr ansteht, freut sich der Rathauschef sehr. „Wir investieren ganz massiv in unsere Kindergärten“, so Schulze. Möglich wird das durch 4,3 Millionen Euro, die es vom Freistaat gibt. Der Landes-Kredit der Vogtlandhalle wurde umgewandelt in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss, der in die Bildungsinfrastruktur fließen muss.

Darüber hinaus soll in diesem Jahr intensiv am Konzept für die Rathaussanierung gearbeitet werden, ebenso an der Umstrukturierung der Verwaltung, die künftig effektiver arbeiten soll. Auch die Digitalisierung der Verwaltung steht an, bei der Alexander Schulze auf die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen setzt.

Die Oßwaldstraße in Greiz ist wegen Schrottimmobilien gesperrt. Mehrere Straßen waren oder sind in der Stadt gesperrt, weil Häuser einzustürzen drohen. Die Stadt will dran bleiben und Lösungen für die Probleme finden. Foto: Marcus Voigt

Schließlich gebe es zwei konkrete Vorhaben bei den Schrottimmobilien, Details will das Stadtoberhaupt noch nicht nennen. Gern hätte Schulze bei diesem leidigen Thema schon im vorigen Jahr mehr bewegt, gesteht er. „Aber solche Vorgänge dauern. Vielleicht bin ich ja zu ungeduldig. Ich wünsche mir, dass man schneller agieren könnte“, sagt er.

Stolz ist der Bürgermeister der Kreisstadt, dass es im vorigen Jahr gelungen ist, aus der Haushaltskonsolidierung zu kommen, vier Jahre früher als geplant. „Das freut mich schon. Jetzt sind wir freier in unseren Entscheidungen, was nicht heißt, dass wir nicht sparen müssen“, betont er. Einen Haushalt für 2020 gibt es noch nicht, im ersten Quartal soll er vorgestellt werden. „Es war nicht zu schaffen, ihn im Dezember vorzulegen“, so Schulze.

Als weiteren Erfolg verbucht der Rathauschef, dass der Gewässerunterhaltungsverband Weiße Elster/Weida mit Sitz in Greiz – in der Goldenen Aue in Dölau – gegründet wurde. Ingenieur und Geschäftsführer seien inzwischen eingestellt. In dem Verband haben sich 47 Städte und Gemeinden zusammengeschlossen. Er kümmert sich um die Unterhaltung von Gewässern zweiter Ordnung, also kleinere Flüssen. In Greiz beispielsweise zählen bis auf die Weiße Elster alle Flüsse und Bäche dazu. Das Gebiet des Verbandes erstreckt sich von Greiz über Zeulenroda bis nach Dittersdorf, Auma, Lederhose, Harth-Pöllnitz, Weida, Wünschendorf, Berga und Mohlsdorf.