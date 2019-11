Mit dem traditionellen Rathaussturm hat die Greizer Faschingsgesellschaft den Auftakt in ihre 43. Saison gefeiert. „Genner hee!“ riefen die Narren über den Marktplatz der Residenzstadt. Dutzende Schaulustige erwiderten den Schlachtruf.

Bei frostigen Temperaturen waren die Mitglieder der Faschingsgesellschaft und des Obergrochlitzer Karnevalsverein zuvor von der Vogtlandhalle über die Friedensbrücke bis zum Marktplatz gezogen.

Dort angekommen, verlangten die Narren von Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) die Herausgabe der symbolischen Rathausschlüssel. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, drohten sie mit dem Abriss der Vogtlandhalle, des Sommerpalais und des Rathauses. In einer Stadt, in der viele Häuser verschwinden würden, falle das nicht mehr ins Gewicht, so ihre These.

Prinzenpaar vermählt

Das Stadtoberhaupt nahm die Ankündigung ernst und übergab schnell den symbolischen Schlüssel zu seinem Amtssitz an den neuen Präsidenten der Greizer Faschingsgesellschaft, Michael Böttger. Wenige Minuten später vermählten die beiden einträchtig das Prinzenpaar, Prinz Tino I. und Prinzessin Ina I., auf einer Bühne vor dem Rathaus. Auch den anschließenden Fassanstich brachten Schulze und Böttger in harmonischer Kooperation hinter sich. Die Zuschauer freuten sich über das Freibier.

Mit einem kleinen Rahmenprogramm ließ die Greizer Faschingsgesellschaft den Auftakt in die Saison, die unter dem Motto „Horror vs. Wonderland“ steht, ausklingen.

Rosenmontagsumzug am 24. Februar

Bis zum Aschermittwoch haben die Narren nun in der Residenzstadt wieder das Sagen. Richtig los geht es am 15. Februar mit dem Schürzenball in der Sportschule „Kurt Rödel“ in Greiz-Irchwitz. Es folgen der Kinderfasching am 16. Februar, der Weiberfasching am 20. Februar und der Faschingsball am 22. Februar. Der traditionelle Rosenmontagsumzug durch die Stadt ist dann am 24. Februar.