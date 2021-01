Ein Auto einer 18-Jährigen geriet am Unfallschwerpunkt "Fortuna" ins Schleudern und überschlug sich und blieb fünf Meter tief in einem Graben liegen.

Überschlagen und in Graben gelandet: Drei junge Frauen bei Unfall verletzt

Am Donnerstag gegen 19:40 Uhr fuhr die 18-jährige Fahrerin eines Honda von der Kreuzung "Fortuna" in Richtung Weida, Greizer Straße. In einer Rechtkurve geriet der Pkw ins Schleudern, kam links von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf dem Böschungshang und blieb ca. 5 m tiefer auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

Durch den Unfall wurden die Fahrerin sowie die beiden Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 18 Jahren verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache, insbesondere inwieweit die winterlichen Fahrbahnverhältnisse zum Unfall beigetragen haben, ist der Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei.