Getrennt und doch gemeinsam in die Sterne schauen

Den Tag der Astronomie gibt es seit 47 Jahren. An diesem Tag sollte den Menschen die Schönheit des Weltalls gezeigt werden. Dazu gibt es auch in ganz Deutschland viele Veranstaltungen. Die Astronomische Gesellschaft Greiz (AGG) hatte sich für den diesjährigen Astronomietag, der am 28. März stattfinden sollte, ebenfalls etwas ausgedacht. Doch wegen der Corona-Krise wurden alle 185 Veranstaltungen, die in ganz Deutschland geplant waren, abgesagt.

Doch was hätten die Greizer Hobbyastronomen den Gästen an diesem Tag gezeigt, wenn sie gedurft hätten? Das haben wir AGG-Chef Mathias Thiel gefragt. Und er hat uns Tipps gegeben, was Interessierte durchs Fernglas am Sternenhimmel sehen können. So können wir zwar räumlich voneinander getrennt, aber dennoch gemeinsam die Himmelsobjekte beobachten. Fernglas sollte festen Halt haben „Einen großen Vorteil bringt es, wenn man sich ein Geländer, eine Wand oder einfach einen Baum auswählt an dem man das Fernglas anlegt. So verwackelt es nicht“, sagt Thiel. Nicht zu übersehen ist derzeit in südwestlicher Richtung der Planet Venus. Sie befindet sich vom Anblick her sehr weit östlich von der Sonne und ist somit viereinhalb Stunden nach Sonnenuntergang zu sehen. Ihre Helligkeit wird nur von Sonne und Mond übertroffen. „Wenn wir genau hinsehen, erkennen wir, dass sie aussieht wie der zunehmende Halbmond, denn momentan sind 51 Prozent der Scheibe beleuchtet“, erklärt der Vereinschef. „Unterhalb des Planeten sehen wir die schmale Mondsichel. Erst 4,4 Tage alt aber schon bedeutend heller als die Venus“, so Mathias Thiel, der findet: „Der Mond ist einfach unschlagbar als Beobachtungsobjekt für Amateure.“ Viele Menschen würden glauben, dass sie bis zum Vollmond warten müssen, um richtig etwas zu sehen. Aber das Gegenteil sei der Fall, betont der Greizer. „Wenn nur ein Teil der Oberfläche zu sehen ist, steht auf dem Mond die Sonne sehr tief und das bedeutet auf dem Mond wie auf der Erde: lange Schatten und die zeichnen wunderschöne Bilder von Kratern, Bergen und Ebenen. Genau jetzt können wir also sehr schön die Oberflächendetails beobachten“, erläutert er. Sonnenbeobachtungen werden ins Internet gestellt Links oberhalb der Venus ist das Siebengestirn, der Sternhaufen der Plejaden. Bestehend aus 500 Sternen und einem Alter von 100 Millionen Jahren in einer Entfernung von 444 Lichtjahren, ist es eine Sternenansammlung in unserer Nachbarschaft, erzählt der Hobbyastronom. Mit dem bloßen Auge kann man fünf bis sechs junge heiße Sterne sehen, im Fernglas jedoch die ganze Schönheit. Die hellen Sterne ähneln dem großen Wagen. Auf diese Entfernung scheinen sie alle still zu stehen, „wobei sie sich mit vielen Kilometern pro Sekunde bewegen“, weiß der Greizer. Links daneben ist das markante Sternbild des Kriegers Orion zu sehen. Auffallend sind die drei Gürtelsterne. Diese hellen Sterne befinden sich alle innerhalb einer Entfernung von rund 1400 Lichtjahren. Die Astronomische Gesellschaft Greiz wird sich am 28. März der Sonne widmen, sie steht im Fokus der Beobachtung. Bilder und Filme werden unter www.Astronomie-Greiz.de ins Netz gestellt, damit alle Interessierten etwas davon haben. Übrigens: Erstmalig wurde für 2020 geplant, einen zweiten Tag der Astronomie zu veranstalten – unabhängig von Corona. Nun hoffen die Greizer Astrofans, dass sie am 24. Oktober gemeinsam mit Besuchern in die Sterne schauen können.