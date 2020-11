Glühwein und Sieger-Suppe für mehr Fahrradständer in Greiz

Greiz. Weihnachtsimbiss der Radsportfreunde und der Firma Slycare öffnet am 29. November in der Friedhofstraße.

Auch die Adventszeit wird in diesem Jahr coronabedingt anders sein als gewohnt. Nach und nach sagen Städte ihre Weihnachtsmärkte ab. Um aber nicht ganz auf vorweihnachtliche Genüsse verzichten zu müssen, haben sich Manja Kollascheck, Geschäftsführerin der Firma Slycare Wundbehandlung, und die Greizer Radsportfreunde etwas einfallen lassen. Am ersten Advent, 29. November, öffnet um 14 Uhr ihr Weihnachtsimbiss in der Friedhofstraße.