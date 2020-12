Greiz: Amtsgericht reagiert auf Pandemie-Lage

Die gegenwärtige Lage erfordert auch von Behörden umsichtiges und verantwortungsvolles Handeln. Den Anspruch der Bürger, einerseits ihre Anliegen und Anträge beim Amtsgericht Greiz persönlich anzubringen und den Schutz der Funktionsfähigkeit des Gerichts und dessen Mitarbeiter andererseits hat das Greizer Amtsgericht gründlich abgewogen und es wurden entsprechende Regelungen getroffen, teilt der Direktor des Amtsgerichts, Christian Hollandmoritz, mit.

Der Besucherverkehr am Amtsgericht Greiz sei in der Zeit vom heutigen Montag, 21. Dezember, bis zum Sonntag, 10. Januar, nur noch sehr eingeschränkt möglich. Die Bürger würden dringend gebeten, Anliegen nur noch schriftlich an das Amtsgericht Greiz in der Brunnengasse 10 einzureichen.

Anträge, welche nicht zwingend zu Protokoll der Rechtsantragstelle gestellt werden müssen, würden vorerst nur schriftlich entgegengenommen. Die entsprechenden Unterlagen und Hinweise erhielten Bürger an der Pforte des Amtsgerichts. Soweit es erforderlich sei, einen Antrag zu Protokoll zu geben, so werde gebeten, vorab telefonisch mit dem Amtsgericht unter 03661/6150 Verbindung aufzunehmen. Das weitere Vorgehen werde dann erörtert.

Soweit Bürger Ladungen zu Terminen oder Verhandlungen erhalten haben und noch keine Information darüber erfolgt ist, ob dieser Termin stattfindet, würden diese gebeten, sich vor Anreise zum Amtsgericht unter der oben genannten Telefonnummer zu melden und zu erfragen, ob der Termin tatsächlich stattfindet.

Das Amtsgericht Greiz bleibe für die Bürger postalisch, per Telefax unter 03661/615117 und telefonisch erreichbar, heißt es. Eilige Anliegen würden weiterhin bearbeitet. Allerdings werde um Verständnis gebeten, wenn Anträge, die nicht eilbedürftig sind, nicht zeitnah beantwortet werden könnten.