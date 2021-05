Greiz: Auf Spurensuche an Himmelfahrt

Greiz. Kirchgemeinden der Region um Greiz laden zum Entdecken ein.

Himmelfahrt steht an und die Planung ist nicht einfacher geworden – das Wetter tut sein Übriges

Aber: Die evangelischen Kirchgemeinden der Region Greiz (Greiz mit Pohlitz und Gommla, Kurtschau, Caselwitz und Hohndorf wie auch Mohlsdorf) haben eine Spurensuche zu Himmelfahrt vorbereitet.

Es gibt eine Route vom Laagweg bis zum Weißen Kreuz. Auf dem Weg gibt es acht Stationen, an denen für alle Generationen Texte oder Aufgaben zu finden sind. Zusätzlich kann, wer weiter wandern möchte, die Wanderung beim Pulverturm beginnen und dann erst bis zum Laagweg laufen und von hier zum Weißen Kreuz. Auch ab dem Pulverturm gibt es verschiedenen Stationen zu entdecken. Am jeweiligen Ende ist ein kleiner Schatz zu finden und es gibt ab Laagweg einen Laufzettel, auf dem Stempel an den Stationen eingestempelt werden können. Diese Stationen wird es von 9 bis 20 Uhr geben.

Vorbereitet haben die Wanderung Tobias Steinke (Pfarrer), Ulrich Krause (Pfarrer), Christian Colditz (Pfarrer), Sebastian Meckler (FSJ’ler) und Christian Mende (Kirchenkreisreferent).