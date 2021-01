Am 8. Januar zwischen 13 und 13.30 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter einen VW. Das Fahrzeug war in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes in der August-Bebel-Straße abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Telefon 03661/62 10.