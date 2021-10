Greiz: Corona-Tests auch bei Slycare möglich

Greiz. Durchgeführt werden die Tests am Firmensitz.

Nachdem wir am Samstag im Beitrag „Was ein Test nun kostet“ nur einige Stellen in Greiz und Zeulenroda-Triebes erwähnten, in denen man sich auch nach dem Ende der kostenfreien Corona-Tests noch auf das Virus testen lassen kann, meldete sich die Slycare GmbH aus Greiz und wies darauf hin, dass dies auch im Firmensitz in der Friedhofsstraße möglich ist.

Wie Gilbert Hämmerle von Slycare in der E-Mail schreibt, werden derzeit dort für einen Schnelltest zehn Euro verlangt. Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung wird erbeten.