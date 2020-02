Greiz: Doppelt gewählt, aber jetzt richtig

Es war eine schwere Geburt, aber jetzt ist es geschafft. Im zweiten Anlauf ist der Vorsitzende des Ausschusses für Tourismus, Kultur und Soziales des Greizer Stadtrates gewählt worden. Holger Steiniger, Fraktionschef der Linken, ist es geworden. Einstimmig.

Nun, überraschend kam das nicht, denn erstens gab es keinen Gegenkandidaten und zweitens hatte Steiniger schon in der Januarsitzung den Ausschuss hinter sich. Das aber gilt nicht. Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) hatte vorab, „ohne Prozedere“, wie er am Donnerstag, 20. Februar, sagte, alle Ausschussmitglieder befragt, ob sie auf einer geheimen Wahl bestünden. Taten sie nicht und wählten offen. Das sei falsch gewesen, sagte Schulze bei der jüngsten Sitzung. Stellvertreter und Vorsitzende eines Ausschusses müssten immer in geheimer Wahl gewählt werden. So jedenfalls gibt es die Kommunalordnung vor. Stadtrat Andreas Hemmann (SPD-Fraktion) hatte auf Rechtswidrigkeit des Vorgehens hingewiesen.

Und so stand am Donnerstag eine Wahlurne auf dem Tisch und die sieben Mitglieder steckten ihre Wahlzettel ein. Sieben Stimmen für Steiniger. „Danke für das Vertrauen, auch wenn ich von allen gewählt wurde“, sagte er und erntete ein Schmunzeln.

Dann war Tina Barth (CDU/Gemeinsam für Greiz) an der Reihe, auch sie die einzige Kandidatin, auch sie zum zweiten Mal gewählt. Und auch sie mit sieben Ja-Stimmen.

Dieses Prozedere hatte der Ausschuss hinter sich. Vor sich dagegen haben die Mitglieder die Klarheit, in wessen Zuständigkeit Fragen wie das An- oder besser Aussehen des Ortseingangs Greiz fallen. Christoph Lätzer (CDU/Gemeinsam für Greiz) hielt den Finger in die Wunde von Müllansammlungen in Schönfeld. Steiniger entgegnete, dass das Problem der Ortseinfahrten schon mehrfach auf dem Tisch des Bauausschusses lag. Es sollte nicht doppelt behandelt werden, plädierte er.

Uwe Staps (AfD) verwies auf die fehlenden Ausschilderungen für den Radweg, das sei doch Sache des Tourismus. Aber auch der Elsterradweg ist ein Bauausschuss-Thema, da nach Hochwasserschutzmaßnahmen noch nicht überall in Ordnung gebracht, so der Ausschussvorsitzende.

Steiniger machte schließlich einen Vorschlag, der Licht ins Dunkel fehlender Ausschilderungen bringen soll. Der Radfahrverein solle den Elsterradweg abfahren und aufnehmen, wo die Beschilderung fehlt. Das fand Zustimmung.

Schnell und ohne Kompetenzfragen wurde das Anliegen der Grundschule Pohlitz geklärt, das Tina Barth überbrachte. Wegen des fehlenden Schulgartens wurde gebeten, städtische Flächen bepflanzen zu können. Die Verwaltung ist dafür offen, ein Termin wird gemacht.