Greiz: Ein großes Theaterfest und zwei Premieren

Reinigungstrupp verhindert Katastrophe: Mit dem schrägen Familienstück „Master of Desaster“ gastiert das Theater Marabu aus Bonn am Samstag im Goethepark beim Theaterfest.

Greiz. Greizer Theaterherbst Akteure machen drei verschiedene Veranstaltungsorte zu ihrer Bühne.

Mit vollem Programm bereichert die 30. Auflage des Greizer Theaterherbstes das Wochenende.

Am Samstag, 11. September, bestimmt im Goethepark (bei Regen Vogtlandhalle) das große Theaterfest „Come Together! #3“ den Tag, unter anderem mit dem Greizer Schauspieler Sebastian Schwarz.

Von 14 bis 23 Uhr wird am Samstag der Goethepark zur Theaterfestbühne. Mit dabei sind die „artisanen“ aus Berlin, die ihre Version von „Drei kleine Schweinchen“ als Figuren- und Objekttheater für die ganze Familie zeigen, das Theater Marabu aus Bonn, das mit „Master of Desaster“ ein witzig-wildes Stück um einen Reinigungstrupp auf die Bühne bringen, die „TheaterschaffT“ aus Leizpig, die mit „Freiheit“ eine aktuelle Fassung von Shakespeares „Julius Cäsar“ präsentieren sowie das Frakolonium Ensemble aus Auma, das das Publikum mit Ohrwürmern aus den 20er und 30er Jahren unterhalten wird.

Höhepunkt des Theaterfestes ist, 22 Uhr, die „Late Show – zum Glück ...“, die Sebastian Schwarz entwickelt hat, seine Gäste sind Hans Jochen Wagner (Tatort-Kommissar Friedmann Berg) und Georg Uecker (Lindenstraße). Zudem bereichern Stelzenläufer und Pantomimen des Theaterherbstes das Fest.

Am Sonntag, 15 Uhr, heißt es in der Vogtlandhalle „Happy go lucky – Stracciatella oder Marzipan?“; die Premiere der Werkstatt für Kinder. Unter Leitung der Berliner Puppenspielerin Sandy Schwermer haben die jüngsten Teilnehmenden das Stück entwickelt: Hinter der Schmetterlingspforte liegt das Land Tohuwabohu. Dort herrscht Aufregung pur: Die alte Ordnung soll gestürzt werden und „die neuen Stützen“ sollen geordnet werden.

Und um 19 Uhr durchdringt Musik die Gottesackerkirche beim „Concert in GRZ-doll“, der Premiere der von dem Berliner Musiker Christian-O. Hille geleiteten musikalischen Werkstatt. Neun flüsternde, säuselnde, schreiende und singende Menschen präsentieren ihre Musikstücke.

