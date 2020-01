Greiz ersteigert Thüringer Hof

Die Stadt Greiz hat den Thüringer Hof ersteigert. Dies gab Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) am Mittwoch in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bekannt.

Es sei gelungen, einen „gordischen Knoten“ bei der Aufwertung des Areals in der Neustadt zu zerschlagen, so Schulze. Für 2700 Euro habe die Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft (GFD) bei einer Zwangsversteigerung am Amtsgericht Gera den Zuschlag für die marode Immobilie in der Heinrich-Fritz-Straße erhalten.

„Dabei mussten wir unseren finanziellen Spielraum nicht einmal ausschöpfen“, sagte der Bürgermeister. Er dankte der Finanzverwaltung und dem Fachbereich Liegenschaften der Stadt dafür, dass sie beim Thema Thüringer Hof einen langen Atem bewiesen hätten.

Stadt erzielt Erfolg vor Gericht

Der bisherige, in Berlin ansässige Eigentümer des Thüringer Hofes habe zunächst Widerspruch gegen die Zwangsversteigerung eingelegt, so Schulze. Das Verwaltungsgericht Gera habe die Klage am Dienstag abgelehnt und den Eigentümerwechsel bestätigt. „Ein echt guter Tag für die Stadt“, so Schulze. Das Vorgehen sei zudem mit der Kommunalaufsicht abgesprochen, da sich Greiz noch in der vorläufigen Haushaltsführung befinde.

Greiz hatte die Zwangsversteigerung beantragt, nachdem der Eigentümer seit Jahren seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei. Der Thüringer Hof und ein angrenzendes Haus in der Bahnhofstraße sind derart baufällig, dass die Bahnhofsstraße schon seit zweieinhalb Jahren gesperrt ist. Auch die Heinrich-Fritz-Straße ist vor dem Thüringer Hof halbseitig gesperrt.

Thüringer Hof soll abgerissen werden

„Jetzt gilt es, schnellstmöglich ein Rückbau- und Neuordnungskonzept für den Thüringer Hof zu erstellen“ heißt es von Schulze und GFD-Geschäftsführer Frank Böttger. Entsprechende Anträge für einen Abriss des Gebäudes und Fördermittel im Rahmen der Stadtentwicklung sollen nun gestellt werden. Wann der Abriss beginnen soll, sagte Schulze nicht.