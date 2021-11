Greiz: Große Freude über OTZ-Reisegutschein

Greiz. Angelika Moormann beteiligte sich an der Abstimmung zu „Unternehmen in Ostthüringen“.

Die Freude war der Greizerin Angelika Moormann am Telefon anzuhören. Niemals habe sie damit gerechnet, dass sie bei der Abstimmung zum „Unternehmen in Ostthüringen“ gewinnen würde, sagte sie, als sie später ihren 250 Euro schweren Reisegutschein in der Redaktion abholte.

Mit ihrer Stimme hatte die Greizerin mit dafür gesorgt, dass der Landwirtschaftsbetrieb Christian Taubert aus Reinsdorf mit weitem Abstand zum Lesersieger des dritten Quartals gekürt wurde.

Sie sei sehr traurig gewesen, als die Fleischerei in der Marienstraße in Greiz ihre Türen schließen musste und umso froher, dass sich Taubert dann entschloss, sie mit seinen Produkten im Direktverkauf wiederzubeleben. „Die Produkte sind von hier und die Qualität ist spitze“, erklärte Moormann, warum sie ihr Kreuz beim Greizer Landwirt machte.

Kleines Häuschen in Italien

Mit dem Gutschein will sie nun im nächsten Jahr eine Reise mit Enkeln oder Freunden nach Tschechien oder Italien machen. Nach Italien fährt sie schon seit elf Jahren, erzählte sie, in ein kleines Häuschen in den Bergen mit Blick auf den See. Vielleicht wolle sie den Gutschein nutzen, um hoffentlich im nächsten Jahr wieder dort ein wenig Zeit zu verbringen.

Die OTZ gratuliert Angelika Moormann zum Gewinn des Reisegutscheins und wünscht ihr eine schöne und sichere Reise.