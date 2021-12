Greiz: Kabarett und Musikgenuss am Wochenende

Greiz. Die Vogtlandhalle lädt ein zu 2G-Veranstaltungen.

Unter der Maßgabe, dass nur Geimpfte und Genesene Einlass finden, lädt die Vogtlandhalle Greiz am Wochenende zu gleich zwei Veranstaltungen ein.

Am Samstag ist um 16 Uhr das Geraer Kabarett „Fettnäppchen“ zu Gast und wird in seinem weihnachtlichen Programm ganz sicher fröhlich und politisch unkorrekt von selbigem ins nächste Fettnäpfchen springen, wie es der Name verheißt. Das Programm trägt den Titel „Von Brandgeruch bis Kugelbruch“ und lässt adventliche Absonderlichkeiten erwarten.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein wenig gediegener geht es am Sonntag zu. Ab 19.30 Uhr ist die Simon & Garfunkel Revival Band zu Gast. In ihrem Programm „Feelin’ Groovy“ präsentieren die Vollblutmusiker die schönsten Songs, die leidenschaftlichsten Balladen und erfolgreichsten Hits ihrer Idole. Michael Frank, Guido Reuter, Sebastian Fritzlar, Sven Lieser und Mirko Sturm sorgen dabei für hochklassige Unterhaltung.

Terminkorrektur

In der Vogtlandhalle musste vergangene Woche die Veranstaltung „Weihnachten mit unseren Stars“ abgesagt werden. Der Nachholtermin ist der 4. Dezember 2022 (und nicht wie irrtümlich veröffentlicht der 4. Februar). Tickets behalten ihre Gültigkeit oder werden rückerstattet, heißt es.