Greiz: Künstlerin stellt im Unteren Schloss ihre Techniken vor

„Die Dinge, die uns umgeben, sind Ausdruck unserer Lebensgewohnheiten, widerspiegeln unsere Lebenseinstellung.“ Diese Worte von Antje Dietrich zitierte Museumsleiter Rainer Koch eingangs des Künstlergesprächs mit der aus Halle angereisten Künstlerin am Freitagabend im Weißen Saal des Unteren Schlosses in Greiz.

In diesem Haus ist Antje Dietrich im Rahmen der Ausstellung „Porzellan und Rose – die zarte Verfügung zur Harmonie“ mit 25 Objekten präsent. In ihrer Porzellanwerkstatt entsteht auf Handarbeit basierendes Gebrauchsgeschirr. Dieses macht durch ihre geschickten Hände die Einheit von Material, Form und Gestaltung erlebbar. Ihr stilistisches Markenzeichen, die zarte, sanft aufblühende Rose, bereitet den Betrachter augenscheinlich darauf vor, was er mit der Hand gleich erfühlen kann – die zarte, unglasierte Oberfläche des Porzellans.

Aufwendige handwerkliche und künstlerische Arbeit

Anhand von Anschauungsmaterial erklärte die Künstlerin die aufwendige handwerkliche und künstlerische Arbeit der Entstehung der Porzellan-Unikate und Kleinserien, beginnend von der Anfertigung einer jeweiligen Gipsform bis hin zum fertigen Einzelstück, das obendrein eine individuelle Gestaltung durch Präge-, Walz- und Drucktechniken erfährt.

Antje Dietrich wurde 1965 in Jena geboren, absolvierte von 1983 bis 1985 eine Berufsausbildung als Keramiktechnikerin mit Abitur, studierte anschließend an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee und danach an der Hochschule für Kunst und Design in Halle im Fachgebiet Keramik-Glasdesign und erhielt ihr Diplom. Es folgte ein weiteres Zusatzstudium und eine Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Burg-Giebichenstein-Kunsthochschule Halle. Ab 1997 führte sie mit Ulrike Friedemann eine Werkstattgemeinschaft, in eigener Werkstatt ist sie seit 2007 tätig. Die Künstlerin erhielt von 2012 bis 2014 eine Gastprofessur an der Kunsthochschule Halle.

Begleitet wurde sie während des Künstlergesprächs von ihrem Mann Holger, bekannt als Scotti Gottwald, der den interessanten Abend mit seiner Gitarre musikalisch gestaltete.