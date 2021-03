Greiz: Mit Petition an Landtag gewandt

„Wir sind auch in der Pandemie mit weiteren Aktionen am Start!“ Alicia Kellner (21) von der Greizer Auszubildenden-Initiative Azubiticket jetzt! ist trotz Coronaoptimistisch. Sie setzt sich gemeinsam mit ihren Mitstreitern, zu denen auch die DGB-Jugend zählt, dafür ein, dass dem günstigen, sonst in ganz Thüringen gültigen Auszubildenden-Ticket für Bus und Bahn endlich auch im Landkreis Greiz Geltung verschafft wird. „Wir haben Unterschriften unter ein Bürgerbegehren gesammelt, das bisher mit fadenscheinigen Argumenten von der Greizer Landrätin Schweinsburg abgewimmelt wurde“, so Kellner weiter.

Postkartenaktion an die Ländrätin

„Wir haben uns mit einer Petition an den Thüringer Landtag gewandt, wir haben uns Gesprächen mit Frau Schweinsburg nicht verweigert. Wir haben in Greiz Infostände und Versammlungen durchgeführt“ zählt sie auf. „Nun wenden wir uns mit einer Postkartenaktion an Frau Schweinsburg. Die Postkarten sollen sie daran erinnern, das Bürgerbegehren für unser Azubi-Ticketendlich zu erfüllen. Alle im Landkreis können uns dabei unterstützen.

Am Donnerstag, dem 4. März 2021, wird Landtagsabgeordnete Ute Lukasch (Linke) gemeinsam mit der Initiative Azubiticket jetzt von 10 Uhr bis 12 Uhr einen Infostand auf dem Greizer Markt machen.

Danach wird eine Bürger-Sprechstunde am Donnerstag, dem 4. März, von 13 bis 14 Uhr unter Telefon 03661/45 61 54 angeboten. Pandemiebedingt wird die Sprechstunde ausschließlich telefonisch stattfinden.