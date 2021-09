Greiz/Reichenbach: Vorhang auf für Sinfoniekonzerte der neuen Saison

Die Vogtland Philharmonie lädt wieder zu Sinfoniekonzerten in Greiz und Reichenbach ein.

Greiz/Reichenbach. Zwei Termine in der Vogtlandhalle Greiz gibt es am Freitag.

Am Mittwoch, 22. September, um 16 und 19.30 Uhr im Neuberinhaus Reichenbach sowie am Freitag, 24. September, um 16 und 19.30 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz heißt es endlich wieder: Vorhang auf für die Sinfoniekonzerte der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach.

Ab Oktober mehr Normalität

Für das erste Sinfoniekonzert der aktuellen Saison stehen noch einmal fünf Termine auf dem Plan, da immer noch die bereits erworbenen Karten und Abonnements aus Dezember 2020 gelten und somit weiterhin das damals geltende Abstandskonzept zugrunde gelegt werden muss.

Ab Oktober geht es wieder einen kleinen Schritt zurück in Richtung Normalität, denn in Reichenbach kann dann das Dienstagskonzert entfallen, sodass jedoch zum Verkaufsstart in der Touristinformation Reichenbach unter der Telefonnummer 03765/3 25 92 40 gegebenenfalls einige neue Plätze vergeben werden müssen.

In der Greizer Vogtlandhalle, Telefon 03661/6 28 80, läuft der Abo- und Freiverkauf bereits seit 6. September.

Das coronabedingte Hin und Her soll aber der künstlerischen Qualität keine Einbußen bringen. So konnte mit Severin von Eckardstein einer der bedeutendsten deutschen Pianisten seiner Generation gewonnen werden. Das von ihm vorgetragene Klavierkonzert a-Moll op. 16 von Edvard Grieg steht im Mittelpunkt des Konzertes und wird von Franz Schuberts Ouvertüre zu Die Zauberharfe (Rosamunde) D 644 sowie Jean Sibelius‘ Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43 umrahmt.

Zu allen Terminen wird wieder eine Konzerteinführung angeboten, die 45 Minuten vor Beginn direkt in den großen Sälen stattfindet.

Mehr Informationen unter www.v-ph.de

