Greiz: Unterwegs im Kampf gegen die Sucht

Matthias Kohlstedt kommt mit dem „Blauen Mobil“ am Montag in seine Heimatstadt, wo er Interessierte beraten und sensibilisieren will.

Greiz. Das „Blaue Mobil“ macht am Montag, 26. September, Station in Greiz.

„Wie frei willst du sein?“ lautet die Frage, die groß auf dem Transporter zu lesen ist, der in diesen Tagen Fahrt aufnimmt und dabei am kommenden Montag, dem 26. September, zwischen 9.30 und 14 Uhr am Röhrenbrunnen am Kirchplatz in Greiz Station macht.

Das „Blaue Mobil“ ist ein Projekt des Blauen Kreuzes Deutschland, das durch den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern ins Leben gerufen wurde. Der ehemalige Greizer Matthias Kohlstedt, Referent des Blauen Kreuzes, ist überzeugt von diesem Projekt und freut sich, unterwegs zu sein: „Wir wollen den Menschen vor Ort begegnen und ihnen aufzeigen, dass es sich lohnt, befreit leben zu lernen.“ Das „Blaue Mobil“ soll Anlaufpunkt für Hilfesuchende sein, Beratung für von Sucht betroffene Menschen bieten und Aufmerksamkeit für das Thema Sucht generieren.

Suchtkranke Menschen und Angehörige wünschen sich häufig Hilfe und Antworten auf schwierige Lebensfragen. Mit dem „Blauen Mobil“ möchte das Blaue Kreuz Deutschland zu den Menschen kommen und Hilfe anbieten.

„Begegnung vor Ort ist ein Hoffnungszeichen für viele Betroffene und deren Angehörige. Gerade durch Erfahrungen in der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, wie viele Menschen wir aus unterschiedlichen, meist technischen Gründen, nicht erreicht haben. Eine Videokonferenz, Telefonate und E-Mails sind wichtig und als Ergänzung nicht wegzudenken. Aber all das ersetzt nicht die direkte Begegnungen vor Ort“, so Matthias Kohlstedt, sich sich freut, als ehemaliger Greizer in seine Heimatstadt zurückzukehren und mit den Menschen und der Suchtberatungsstelle der Diakonie ins Gespräch zu kommen.