Greiz: Virtuelle Ausbildungsmesse wird gut angenommen

Da coronabedingt – wie hier im vergangenen Jahr in Weida – keine üblichen Messen möglich sind. wurde die Berufsberatung ins Internet verlagert.

Seit dem 4. November ist die digitale Ausbildungsbörse des Landkreises online – „und wird genutzt, wie die mehr als 2500 Klicks zeigen, die bis Anfang Dezember gezählt wurden“, freut sich das Landratsamt in einer Mitteilung.

Das Angebot von Landkreis Greiz, Arbeitsagentur, den Kammern und der Sparkasse Gera-Greiz komme an bei Schülern und Eltern. Das bestätigten auch Vertreter der ausstellenden Unternehmen. Deren Zahl ist mittlerweile auf 80 angewachsen. Neue Messestände wurden aufgebaut, weitere Ausbildungsangebote und duale Studienmöglichkeiten ergänzt.

So hat der Besucher die Möglichkeit, sich auf der Messe über 95 verschiedene Ausbildungsberufe und 34 unterschiedliche duale Studiengänge zu informieren. Aktuell stehen 245 Ausbildungsplätze und 60 Angebote für duale Studiengänge zur Auswahl.

Große Angebotsvielfalt

Spitzenreiter bei den Angeboten sind Ausbildungsplätze zum Mechatroniker, Industriekaufmann, Industriemechaniker, Fachinformatiker und Elektroniker. Medizinische und pflegerische Berufe wie Notfallsanitäter oder Pflegefachkraft sind ebenfalls gefragt, so das Landratsamt. Grüne Berufe, wie der Forstwirt und Gärtner sind ebenso vertreten wie der Prüftechnologen für Baustoffe – und andere Materialien.

Bei den Studienangeboten herrsche ebenfalls eine große Angebotsvielfalt. Dominiert werde diese durch alle Facetten der Informatik, Produktion- und Elektrotechnik. Natürlich werde man auch im Bereich der Betriebswirtschaft, dem Bauingenieurwesen sowie bei Werbung und Marketing fündig.

Die Messe kann jederzeit besucht werden, alle Informationen stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Ebenso wie Schüler und Ausbildungssuchende sind interessierte Eltern willkommen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, individuelle Fragen im Chat oder Videochat an die Ausbildungsverantwortlichen der Unternehmen zu stellen.

Die nächsten Chat-Termine sind am 14. Dezember und am 14. Januar jeweils von 14 bis 17 Uhr, sowie am 4. Januar von 9 bis 12 Uhr. Die virtuelle Messe ist bis 31. Januar unter www.berufemap.de/greiz zu finden.