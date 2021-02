Greiz: Wenn die Sucht in der Pandemie kaum zu bewältigen ist

Kontakt per Telefon, eine heiße Dusche oder ein Spaziergang. Das ist es, was einzig bleibt als Bewältigungsstrategie für Suchtkranke. Die Kontakteinschränkungen und die Schließung von öffentlichen Einrichtungen treffen diese Klientel besonders hart. Davon erzählt Dieter Pruschik von der Selbsthilfegruppe Sucht in Zeulenroda-Triebes.