Greiz zeigt sich von seiner herbstlichen Seite

Der Herbst steht jetzt auch in Greiz und Umgebung vor der Tür. Das Foto wurde von einer der schönsten Stadtansichten in Greiz aus geschossen, dem Papiermühlenweg. Laut Wetterbericht soll nach dem grauen Wetter der zurückliegenden Tage in dieser Woche viel Sonne vorherrschen und damit viele in der Sonne leuchtende, bunte Herbstmotive auch endlich nach den tristen Tagen der vergangenen Woche endlich zur Geltung zu bringen. Gelegenheit, bei einem Spaziergang die Natur zu genießen.