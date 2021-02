Die Greizer Rechtsanwältin Andrea Jarling in ihrer Kanzlei.

Greizer Anwältin will bei Gesetzgebung gehört werden

Gerade bei Sozialgesetzen laufe es in Deutschland häufig so: Gesetz wird verabschiedet, oft sehr schnell. Dann wird es angewandt, die Leute ziehen vor Gericht, dort wird festgestellt, dass es so nicht geht. Danach wird korrigiert. Das wäre nicht nötig, wenn Fachverbände und mit dem Thema Vertraute im Vorfeld gehört worden wären. Davon ist die Greizer Anwältin Andrea Jarling überzeugt. Deshalb engagiert sie sich seit 2009 im Verein Deutscher Sozialgerichtstag.