Manuela Lenzen stellte in Greiz ihr Buch „Künstliche Intelligenz. Was sie kann & und was uns erwartet“ vor.

Greizer begegnen Künstlicher Intelligenz skeptisch

Die Journalistin Manuela Lenzen hat in der Greizer Bibliothek ihr Buch „Künstliche Intelligenz. Was sie kann & was uns erwartet“ vorgestellt. Ihre These: In der aktuellen Debatte gebe es zwar viele Unklarheiten, doch sei eine übersteigerte Furcht vor den vermeintlich intelligenten Maschinen unangebracht. Gänzlich unkritisch solle man die Entwicklung aber auch nicht sehen.

Vier Faktoren sorgten in der Kontroverse um Künstliche Intelligenz aktuell für Verwirrung, so Lenzen. Dies seien zum einen eine nicht trennscharfe Definition des Begriffs und Vorstellungen, die sich an Science Fiction orientierten. Zum anderen würden die Maschinen als zu menschlich dargestellt und ihnen eine zu hohe Wissens-Autorität beigemessen.

Gleichwohl sei Künstliche Intelligenz in vielen Bereichen unverzichtbar geworden, etwa in Wissenschaft und Medizin. Auch die Optimierung von Produktionsabläufen, eine effizientere Infrastruktur und weniger Arbeitsbelastung für Menschen seien Chancen der derzeitigen Entwicklung. Demgegenüber stünden aber auch Risiken: Flächendeckende Überwachung, eine Spaltung des Arbeitsmarktes und die Anfälligkeit smarter Systeme für Hackerangriffe nannte Lenzen als mögliche Beispiele.

Dass die intelligenten Maschinen sich einmal über ihre Schöpfer erheben könnten, betrachtet Lenzen als unrealistisch. Gleichwohl werde sich durch Künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft verändern.

Dies war es auch, was die etwa 50 Zuhörer in der anschließenden Diskussion bewegte. Hier wurde vor allem klar: Die Greizer betrachten Künstliche Intelligenz überwiegend skeptisch. Mangelnder Datenschutz, eine zu große Abhängigkeit von den intelligenten Maschinen und ethische Zweifel wurden als Argumente vorgetragen. Lenzen stimmte diesen Wortmeldungen zu. Sie appellierte aber auch, Utopien für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu entwickeln.