Greizer beteiligen sich beim 6. Globalen Klimastreik

Ein gutes Dutzend folgte am Freitagnachmittag dem Aufruf von Fridays for Future.

Greiz. Regionalgruppe der Schülerbewegung „Fridays for Future“ demonstriert auf Kirchplatz in Greiz

Gestern Nachmittag trafen sich auf dem Kirchplatz gut ein Dutzend Menschen aus Greiz. Sie folgten damit dem Aufruf der Regionalgruppe Greiz der Schülerbewegung „Fridays for Future“ zur lokalen Demonstration, die Teil des 6. Globalen Klimastreiks mit dem Motto „Kein Grad weiter“ ist und sich in über 450 Aktionen in Deutschland einreiht. Es war die erste Demo seit 29. November 2019 in Greiz.