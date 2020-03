Greizer Busse bleiben nun auch vorne zu

Der Umgang mit der Corona-Krise bei den Nahverkehrsunternehmen im Kreis Greiz hat in den sozialen Medien und bei zumindest einem Mitarbeiter der PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz, der sich in der Redaktion meldete, für viel Kritik gesorgt.

Bis vor Kurzem waren die Türen der Busse nach wie vor vorn geöffnet, Bargeld wurde kassiert und die vorderen Sitzplätze waren nicht gesperrt, wie schon länger bei anderen Nahverkehrsunternehmen der Fall. Es gebe keine Folienabsperrung, keine Bänder, die Fahrgäste zurückhielten. Der Landkreis habe „als einziges Unternehmen in Thüringen“ seine Busfahrer nicht durch solche Maßnahmen geschützt, sagt der PRG-Mitarbeiter. Die „Busfahrer sind Freiwild“, findet er und beklagt, dass das Unternehmen nicht schon viel früher gehandelt habe.

Zudem müssten die Busfahrer bis zu fünf Mal am Tag ihre Fahrzeuge wechseln, Desinfektionsflaschen würden zwar bereitgestellt, aber nur fest im Bus und nicht für jeden Mitarbeiter persönlich. Einmal-Handschuhe seien vorhanden, aber nicht genug. Die Innenreinigung der Fahrzeuge erfolge nur zweimal wöchentlich, was zwar mehr als vorher, aber noch nicht genug sei.

Maßnahmen wurden verschärft

Inzwischen wurden die Maßnahmen verschärft, wie Geschäftsführer Stefan Meißner auf Nachfrage sagt, vor allem nachdem die Landesregierung am Dienstag entsprechende Vorgaben machte. „Die setzen wir natürlich um.“

Die vordere Tür und die Sitze werden nun abgesperrt, Kontakt zwischen Fahrer und Gästen soll es nicht mehr geben. Zudem weist er einige Vorwürfe in ihrer Schärfe zurück. Die Innenreinigung der Fahrzeuge inklusive Desinfektion erfolge inzwischen täglich. Die Räume auf dem Gelände in Gommla würden regelmäßig durch die Gebäudereinigung gesäubert. Die Desinfektionsflaschen in den Bussen würden aufgefüllt, sobald Bedarf gemeldet werde, in den Betriebshöfen gebe es natürlich Wasser und Seife, zudem stünden für die Fahrer Desinfektionstücher für die Hände bereit. Viele der Maßnahmen hätten schon vorher gegolten, „bei Grippe“, seien jetzt aber angesichts der Krise noch einmal verschärft worden.

Es sei eine Gratwanderung, denn die Grundmobilität der Menschen müsse gewährleistet bleiben, gerade mit Blick auf den ländlichen Raum und Tarifpflicht für die Fahrten sei nicht aufgehoben. Gleichzeitig stünde die Gesundheit der Mitarbeiter im Fokus, die gerade einen schweren Job machten. „Das ist eine Herausforderung für alle Verkehrsunternehmen in Thüringen.“

Denn die normalen Kosten würden weiterlaufen, seien zum größten Teil Fixkosten, während die Einnahmen beispielsweise durch weniger Fahrten – es gilt der Ferienfahrplan – sinken. Zwar habe die Landesregierung Gelder zur Kompensierung angekündigt, diese seien aber kaum ausreichend. So gebe es vorgezogene Zahlungen für die Schülerbeförderung, die im Unternehmen aber eine Einnahmelücke hinterlassen würden, weil die Zahlungen später im Jahr ausbleiben.

Von den angekündigten rund 2,38 Millionen Euro für den öffentlichen Nahverkehr seien nicht einmal ein Drittel für Busse eingeplant und das in ganz Thüringen. „Das reicht vielleicht für zehn Tage und wir wissen noch nicht, wie lange die Krise dauert“, erklärt Meißner.