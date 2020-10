Die Unterhaltungsbranche leidet bis heute, vielleicht noch mehr als die Gastro- oder Tourismusbranche, unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie. Konzerte gibt es nur vereinzelt, viele private Feiern wurden verschoben, Stadt- und Sommerfeste fielen aus.

Einer, der in „normalen“ Jahren zumindest einen Teil seines Geldes damit verdient, für andere Menschen auf Feiern oder Festen Musik zu machen, ist Jörg Leonhardt. Den Greizer ist er wahrscheinlich besser bekannt als Betreiber von „Leo’s Disco. Fast rund um die Uhr ist er sonst unterwegs und legt bei den verschiedensten Aktionen auf. Seit 31 Jahren tut er dies schon.

Doch in diesem Jahr ist alles anders, erzählt er. Wo sonst acht bis neun Auftritte pro Monat für den Greizer anstanden, ist es derzeit vielleicht einer, manchmal auch gar keiner. „Es ist alles sehr ruhig“, sagt er, „es fehlt etwas“.

Im Frühjahr traf ihn die Pandemie überraschend, wie alle anderen Menschen auch. Eigentlich wollte er Ende März die Reudnitzer Oldienacht feiern, hatte schon einiges Geld in die Werbung gesteckt, fast alle Karten waren verkauft, doch daraus wurde bekanntlich nichts. Alle kulturellen Veranstaltungen wurden abgesagt. Von März bis Mai/Juni blieben Leonhardts CD-Koffer zu und auch wenn er durch seinen Beruf – er ist Mitarbeiter in einer Fabrik – nie in existenzielle Finanznöte kam, die finanziellen Einbußen habe er dennoch gemerkt, meint er.

Auch in den Monaten, in denen es die ersten Lockerungen gab, hat sich für den Greizer nicht viel geändert. Zwar kamen einzelne Auftritte wieder hinzu, aber nur sehr wenige. Jugendweihen und Konfirmationen wurden abgesagt oder verschoben, genauso war es bei Hochzeiten oder etwa beim Greizer Bauernmarkt, wo er auch auftreten sollte. Besonders bedauerten er und die Teilnehmer, dass auch der monatliche Seniorentanztee in der Vogtlandhalle ausfallen muss.

Dazu komme die Unsicherheit, wie die Zukunft aussehen werde. Für Silvester wurde er für eine Veranstaltung gebucht, ob sie stattfinden kann, weiß derzeit niemand. Gleiches gilt für die Oldienacht, die er von Frühjahr auf den November verschoben hatte. Nun musste er auch diesen Termin kippen. Derzeit steht ein neues Datum im März. Ob es eingehalten werden kann, steht in den Sternen.

Der Greizer betont, dass er mit diesen Problemen nicht alleine ist. Es gebe Menschen in der Kulturbranche, denen es noch viel schlechter gehe, etwa wenn sie ihren kompletten Lebensunterhalt mit ihrer Musik verdienen müssen. Zudem hängt an diesen Auftritten eine ganze Branche, von Agenturen bis hin zu Technikern. Er beobachte gerade, wie im Internet Tontechnik und ähnliches massenhaft verkauft würde, das bereitet ihm Sorgen.

Doch Leonhardt lässt den Kopf nicht hängen. Er hat ein altes Hobby wiederbelebt: das Fischen. Dabei kämen ihm die besten Ideen für die Zukunft und es gebe schon eine ganze Reihe für die Zeit, in der er endlich wieder loslegen kann.

Zudem wolle er nicht meckern. „Es ist eine schwierige Zeit“, sagt er, „da müssen wir jetzt durch.“ „Für uns ist es ein verschenktes Jahr“, aber der Schutz der Gesundheit gehe nun einmal vor. Das Wichtigste sei es, dass alle gesund blieben und nach der Pandemie „wieder ohne Maske, lachen und tanzen können.“

