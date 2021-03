Greizer Eiskunstläufer gehen online

Mit einem Projekt der etwas anderen Art verabschieden sich Nadine Naupold und Jeannette Völker von ihren Verantwortlichkeiten für die Greizer Eiskunstläufer.

Nadine Naupold war seit 2014 mindestens zweimal wöchentlich als „Eiskunstlauf-Mutti“ für ihre Tochter Celina in der Eishalle im Aubachtal, bis sie dann 2016 den Vorsitz der Sektion Eiskunstlauf übernahm.

Auf Eisoval und im Ballettsaal

Seit 2009 ist Völker bereits bei den Greizer Eiskunstläufern dabei. Zu Beginn als Ballettlehrerin für die Kufenkünstler engagiert, erfasste sie selbst bald auch die Leidenschaft für das Eis. Erst als Übungsleiterin für die Nachwuchskinder, später dann folgte ihre Trainerausbildung in Berlin sowie mehrere Prüfungen beim Klassenlaufen auf dem Chemnitzer Eis.

Seither stand sie in Greiz für die jungen und erwachsenen Sportler als Trainerin auf dem Eisoval und im Ballettsaal.

Fasziniert vom Tanzen, haben Nadine Naupold und Jeannette Völker ihre Winterversion der weltbekannten Jerusalema-Challenge quasi als Abschiedsgeschenk für die Greizer Eiskunstläufer kreiert, die online zu bewundern ist. Dass beide ihre Verantwortlichkeiten mit dem offiziellen Ende der Eissaison zum 7. März aus privaten Gründen und ganz schweren Herzens abgeben, kündigten sie bereits Mitte vergangenen Jahres an. Somit ließen sie genügend Zeit für eine Nachfolgeregelung.

Damals wie heute sagt Naupold: „Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht. Wir haben viel diskutiert, hin- und herüberlegt und haben uns diese Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht.“

Trotz des Abschieds findet Jeannette Völker fast schwärmerische Worte: „Das faszinierende an der Arbeit als Trainer ist, dass man junge Menschen heranwachsen sieht und begleiten darf. Gern erinnere ich mich an Siege, die wir gemeinsam gefeiert haben und auch an holprige Zeiten und Niederlagen, aus denen wir Trainer und Sportler uns heraus gekämpft haben. An die Auftritte zu den Park- und Schlossfesten und zu den Festumzügen, das Lampenfieber und die Atmosphäre hinter den Kulissen bei der Tanzgala des Tanzsportvereins in der Vogtlandhalle, unsere Wettkampffahrten nach Ilmenau, Chemnitz und Dresden. Das sind alles wichtige gemeinsame Erinnerungen, die bleiben.“ Nadine Naupold nickt und fügt hinzu „Und nun – nach so vielen Jahren Ehrenamt – ist es an der Zeit, den Fokus auf die Familie und das Privatleben zu legen.“

Irina Döhring übernimmt

Sie wünschen allen Sportlern und deren Familien weiterhin alles Gute, beste Gesundheit, Erfolg und Glück und bedanken sich bei allen Verantwortlichen im Verein, in der Eishalle, in der Vogtlandhalle, beim Kreissportbund und in der Kurt-Rödel-Sportschule, die all die Jahre den Rücken für das Training, die Auftritte, Ausfahrten und Wettkämpfe freigehalten haben.

Eine Nachfolge für die Eiskunstläufer des Hainberger SV Greiz ist bereits gefunden: Irina Döhring als langjähriges Mitglied wird mit dem 8. März 2021 den Vorsitz der Sektion übernehmen.

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uotKDmnEPjU; Link Facebook: https://www.facebook.com/EiskunstlaufGreiz/