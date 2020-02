Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Faschingsgesellschaft zeigt sich in Hochform

Unter dem Motto „Horror vs. Wonderland“ begeisterten die Akteure der Greizer Faschingsgesellschaft (GFG) samt Prinzenpaar Ina I. und Tino I. in der 43. Saison die zahlreichen Fans beim Schürzenball, dem Kinder- und Weiberfasching sowie am Sonnabend beim großen Faschingsball, der vor dem Einmarsch der Faschingsgesellschaft in den Saal der Sportschule Kurt Rödel von der Band Foxx mächtig angeheizt wurde.

Ende der Kussfreiheit ausgerufen Nach den traditionellen Gongschlägen und dem Marsch der Kindergarde begrüßten das GFG-Urgestein Peter Heckel, GFG-Präsident Michael Böttger, Moderatorin Melanie und das Prinzenpaar mit Ina I. und Tino I. das närrische Volk im Saal der Sportschule Kurt Rödel. Nach dem unüberhörbaren Schuss der Konfetti-Kanone Lucie nahm das Prinzenpaar allen bestens aufgelegten Gästen unter dem Schlachtruf „Genner hee“ den traditionellen Schwur ab, an dessen Ende die Kussfreiheit ausgerufen wurde. Die Mädchen der Garde der GFG überzeugten wie in jeder Saison mit ihren Tänzen. Spätestens bei der mitreißenden Show „Jump Your Style“ der Weidaer Faschingsfreunde waren die Fans regelrecht aus dem Häuschen. Die Akteure hatten sichtlich Freude daran, den großen Applaus mit einer Zugabe zu belohnen. Viel Beifall gab’s auch für das Medley der drei Tanzmariechen, dem Show-Tanz „Lasst die Puppen tanzen“ sowie dem anschließenden Sketch mit Melanie und Karsten. Die Garde zeigte all ihr Können beim Tanz „Schlaflos“ und das Männerballett brachte anschließend unter großem Beifall Frankensteins Monster auf die Bühne. Faschingsfans tanzen bis in den späten Abend Nach dem Gemeinschaftsprojekt der GFG wurden die Akteure beim großen Finale auf der Bühne ein letztes Mal bejubelt. Auf die Eröffnung des Tanzabends mit dem Prinzenpaar hatten schon viele gewartet, im Nu füllte sich die große Tanzfläche mit den kostümierten Faschingsfans, die bestens gelaunt in den späten Abend hinein feierten. Michael Böttger und Peter Heckel dankten auf der Bühne den Sponsoren Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) für die Unterstützung durch die Stadt Greiz, Geschäftsführer Frank Massinger von der Firma Caspar Bau und dem Zugmarschall des Rosenmontagsumzuges, Michael Czerwenka, der für den heutigen Umzug den bekannten Entertainer Gottlieb Wendehals engagiert hat und mit diesem das große Spektakel in der Greizer Innenstadt anführen wird. Auch auf der Bühne des von Westernhagen-Platzes wird Wendhals dabei sein und alle hoffen darauf, dass er auch die Polonaise mit allen Fans auf dem Festplatz anführen wird.