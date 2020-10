Selbst für den Vorsitzenden des Vereins Hilfstransport Greiz-Brest, Ulrich Jetschke, kam der Besuch der Mitglieder der Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs überraschend: Umso glücklicher war er über die Geschenke, die sie mitgebracht hatten.

Denn die Frauen kamen nicht ohne Grund. Mit im Gepäck hatten sie einen großen Karton voll mit selbst gestrickten Schals, Mützen und Handschuhen, die nun das Weihnachtsfest der schwerkranken Kinder in Weißrussland etwas schöner machen sollen.

„Wir konnten uns in der Zeit der Corona-Pandemie nicht treffen“, sagte Silvia Golle von der Selbsthilfegruppe dazu, wie die Idee entstand. Weil man das Hobby aber nicht aufgeben wollte, manche der Frauen ihre Hände nach der Erkrankung auch flexibel halten müssten, wich man auf die Stricknadel und das Telefon aus. „Wir haben einfach angefangen“, so Golle. „Wir haben uns gefragt, wo können wir helfen und so kamen wir auf den Hilfstransport.“

Telefonisch wurde Kontakt gehalten, das Material vor der Haustür abgelegt und die fertiggestellten Dinge schließlich wieder abgeholt. Mehr als 30 Sets entstanden so, die der Hilfstransport-Verein nun im Januar mitnehmen will – soweit es die Pandemie zulässt.

Jetschke informierte am Rande des Überraschungsbesuches darüber, dass der Verein weiterhin jeden zweiten Sonnabend im Monat Dinge für den Hilfstransport annimmt. Zwischen 9 und 12 Uhr sind an diesen Tagen Vereinsmitglieder am Lager in der Oßwaldstraße. Derzeit benötige man vor allem haltbare Lebensmittel und Süßigkeiten sowie Artikel der persönlichen Hygiene.

Der Verein Hilfstransport Greiz-Brest setzt sich schon seit vielen Jahren für Kinder, die durch die Nachwirkungen der Tschernobyl-Katastrophe schwer krank wurden. Die Corona-Pandemie habe die Situation dieser Kinder und ihrer Familien dieses Jahr noch erschwert, da der Arbeitsausfall oft auch bedeutet hätte, dass eine Familie keinen Verdienst erhielt, so Jetschke. „Deswegen ist jede Hilfe willkommen.“