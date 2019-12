Greizer Händler uneins über verkaufsoffene Adventssonntage

Geschäftsinhaber in der Greizer Innenstadt haben unterschiedliche Meinungen darüber, ob Läden am dritten und vierten Advent öffnen dürfen sollen. Das Thüringer Gesetz zu den Ladenöffnungszeiten verbietet ausdrücklich, dass Geschäfte an den beiden Sonntagen vor Weihnachten für Kunden offen stehen dürfen. Diese deutschlandweit einmalige Regelung wurde jüngst von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt kritisiert.

„Meine persönliche Meinung ist, dass das Verbot weg sollte. Jeder Händler soll selbst entscheiden dürfen, wann er sein Geschäft öffnet“, sagt Manja Weiß, Vorsitzende des Wirtschafts- und Gewerbevereins Greiz. Gleichzeitig habe sie festgestellt, dass die Geschäftstreibenden in der Greizer Innenstadt „zwiespältig zu dem Thema“ stehen würden.

Pro: Steigender Umsatz durch Last-Minute-Einkäufe

Eine, die sich über die Möglichkeit, am dritten oder vierten Advent öffnen zu dürfen, freuen würde, ist Ines Meinhardt von der Geschenk-Truhe. „Es wäre eine interessante Sache“, sagt sie. Gerade bei Weihnachtsdekoration aus dem Erzgebirge, die in dem Laden vertrieben wird, könnte sie sich dabei ein Umsatzplus vorstellen. „Zumal die Leute sich das zunächst anschauen und auch mal anfassen wollen. Online bestellt das kaum einer“, sagt Meinhardt.

Auch Erik Eichelkraut, der Spiel- und Schreibwaren in Zeulenroda-Triebes, Greiz und Reichenbach verkauft, würde es begrüßen, fiele das Verbot weg. „Die letzten beiden Adventssonntage würden mehr bringen. Dann fällt den Leuten ein, dass sie noch Geschenke brauchen und dafür auch nicht weit fahren wollen“, sagt Eichelkraut. Gerade am vierten Advent sei es auch nicht mehr sinnvoll, online zu bestellen. „Dann sollte die Option da sein, vor Ort zu kaufen“, so Eichelkraut. Erfahrungen aus dem sächsischen Reichenbach würden zeigen, dass sich die zusätzliche Öffnungszeit lohnt.

Contra: Weniger Zeit für die Familie

„Ich bin völlig dagegen“, sagt im Gegensatz dazu Katrin Hetzer. Sie betreibt die Buchhandlung Bücherwurm. „Irgendwann muss auch einmal gut sein. Die Händler sollten auch Zeit für ihre Familien haben“, sagt Hetzer. Angst, dadurch beispielsweise weitere Kunden an Online-Händler zu verlieren, hat sie nicht. „Wer online kaufen will, tut das auch, wenn ich geöffnet habe“, sagt sie.

Silvia Biering, die mit ihren Geschäften Natur Pur und Italo-Fashion in der Brückenstraße zu finden ist, hat die gleiche Einstellung wie Katrin Hetzer. „Ich brauche zusätzliche Öffnungszeiten nicht. Die Adventszeit gehört der Familie“, so Biering. Zudem sei es so, dass größere Städte mit beliebten Weihnachtsmärkten mehr Kunden an den Wochenenden anlocken würden.

Wie auch immer sich die Gesetzeslage in Zukunft entwickle, wichtig sei, dass die Greizer Händler dann an einem Strang ziehen, sagt Manja Weiß. „Es dürften dann nicht nur wenige Geschäfte mitmachen, wenn am dritten oder vierten Advent geöffnet werden darf“, sagt sie. Wegen eines geöffneten Geschäfts würde kein Kunde in die Greizer Innenstadt kommen. „Da fahren dann einfach woanders hin“, sagt Manja Weiß.