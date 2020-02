Beim Kindereisfasching in Greiz wagen sich viele kleine Besucher in Kostümen auf das Eis.

Greiz. Der Greizer Kindereisfasching feiert seine 20. Auflage. In der Eishalle soll es ein vielfältiges Programm geben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Kindereisfasching mit 20. Auflage

Der Kindereisfasching in Greiz feiert seine 20. Auflage. In der Eishalle werde dazu am Freitag, 21. Februar, von 15.30 bis 18 Uhr ein vielfältiges Programm geboten, teilt deren Leiter Wolfgang Seifert mit.

So biete der Greizer Tanzsportverein auf einer Bühne auf dem Eis zahlreiche Tänze dar. Zudem gebe es viele Spiele, die vom Mode-Show-Team Greiz moderiert würden. Auch eine Schminkecke und ein Gewinnspiel solle es geben, bei Peters Imbiss könne sich gestärkt werden.

Der Eintritt für Kinder betrage 3,50 Euro und für Begleitpersonen 1,50 Euro, so Wolfgang Seifert.