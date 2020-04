Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Kinderklinik nun im Urlaub

Aufgrund der aktuellen Personalsituation der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Kreiskrankenhauses Greiz, bedingt durch das Ausscheiden des Chefarztes, weiterer Personalwechsel und Urlaub, wird die Fachklinik für zwei Wochen in einen Klinikurlaub gehen. Das teilte Ralf Delker, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Greiz jetzt mit.

Die Suche nach einem neuen Chefarzt laufe bereits, für kommende Woche seien erste Vorstellungsgespräche angesetzt, so Delker.

Bis zum 4. Mai würden am Kreiskrankenhaus Greiz lediglich Behandlungen ausgesetzt, die einen Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin erfordern. Dies betreffe in erster Linie Notfälle und Risikoschwangere. „Kinder mit zum Beispiel einem gebrochenen Fuß werden weiterhin von der Unfallchirurgie der Notaufnahme behandelt. Auch Schwangere, bei denen eine komplikationslose Geburt erwartet wird, werden weiterhin von ihren Gynäkologen im Kreiskrankenhaus Greiz betreut“, so Delker.