Greiz. Am Zielort der Wanderung des Greizer Lions Club in Waldhaus übergab die Club-Präsidentin Ivonne Zscherper an Michael Barth (links) und Markus Leonhard vom Förderverein dieses Naherholungsgebietes einen Scheck über 250 Euro als Beitrag zur Sanierung des Spielplatzes. Die Tour nach Waldhaus führte durch den Greizer Park und das Krümmetal. Nach der Mittagspause und Besichtigung des Tiergeheges ging’s mit dem „Zölli Express“ zurück nach Greiz zu einer Stadtrundfahrt.