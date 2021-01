Greizer mit sechs Projekten bei Jugend forscht

Greiz Die Greizer Schüler blicken bei ihren Arbeiten in unendliche Welten

Mit sechs Projekten gehen Greizer Schüler in diesem Jahr bei Jugend forscht an den Start; ein siebentes, ebenfalls von Mitgliedern der Astronomischen Gesellschaft Greiz (AGG) betreut, könnte es in Sachsen geben. Letzteres steht allerdings noch nicht fest.

Wie AGG-Chef Mathias Thiel sagt, haben Kinder und Jugendliche der Grund- und der Regelschule Pohlitz sowie des Gymnasiums wissenschaftliche Untersuchungen angestellt. Er kümmert sich gemeinsam mit Udo Seidel und Ronny Neupert um die Forschungsarbeiten.

Die jungen Leute blicken bei ihren Projekten in unendliche Weiten. So berechnen sie etwa auf Grundlage einer trigonometrischen Messung die Entfernung von Barnards Pfeilstern. Das ist der Stern, der unserem Sonnensystem am viertnächsten ist.

Fortgesetzt wird das Mikrometeoriten-Projekt. Auf dem 26 Quadratmeter großen Dach der Sternwarte in Greiz sammeln die Schüler die winzigen Meteoriten, die uns quasi ständig auf den Kopf fallen. Dieses Mal widmen sich die Jugendlichen speziell den Steinmeteoriten. „Die Anzahl der Mikrometeoriten steigt rapide an, wenn es viele Sternschnuppen gab“, verrät Mathias Thiel ein Ergebnis.

Bei „Von Donnerstag bis Montag sind es 740.000 Tage“ geht es um den sogenannten Stern von Bethlehem, was wohl nichts anderes als die scheinbare Begegnung von Jupiter und Saturn war. Diese Konstellation gab es im Dezember wieder. Die in den letzten Monaten gesammelten Daten haben die Schüler mit denen aus den Jahren 2 und 7 vor Christus verglichen.

Bei „3000 Kilometer pro Sekunde, dann klappt es auch mit den Polarlichtern“ werden Protuberanzen, also Materieströme der Sonne, untersucht. In einer weiteren Arbeit geht es darum, Kindern die Tierkreiszeichen zu erklären. Und schließlich wird bei „Von der Milchstraße zur Kaffeegalaxie“ beim Rühren von Kaffee in der Tasse versucht, Galaxien nachzustellen.

Der Regionalausscheid findet am 25. und 26. Februar statt, normalerweise in Rositz – in diesem Jahr wegen Corona online.