Greizer mit zehn Projekten bei Jugend forscht

Greiz. Die Teilnehmer hoffen auf eine so erfolgreiche Teilnahme wie in den vergangenen Jahren. Von blauen Risensternen bis zu den „Säulen der Schöpfung“:

Seit zehn Jahren betreuen die Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft in Greiz und Umgebung Kinder und Jugendliche zum Wettbewerb Jugend forscht.

Angefangen hat alles mit einem Projekt zur Verbesserung der Genauigkeit von Sonnenuhren. Damals belegten die Greizer einen zweiten Platz im Fachgebiet Physik.

Wie vor zehn Jahren, entstehen auch dieses Jahr Forschungsprojekte in den Grundschulen der Stadt. Dazugekommen sind im Laufe der Zeit Regelschulen und das Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz. So können die Hobbyastronomen 2023 mit Stolz sagen, mit 37 Projekten im Fachgebiet Astronomie 78 Preise errungen zu haben. 2023 kommen nochmals zehn Projekte mit 21 Kindern und Jugendlichen aus sieben verschiedenen Schulen hinzu. Die Jury wird es nicht leicht haben zu entscheiden, jedes einzelne Projekt hätte einen ersten Platz verdient.

Die neuen Forschungsprojekte führen zu der größten Assoziation von blauen Riesensternen in der Andromedagalaxie, Forschungen über neun gleichzeitig verschwundene Sterne im Jahr 1950, zu den Sternentstehungsgebieten der „Säulen der Schöpfung“, der Verschmutzung des Sternenhimmels mit Satelliten, einem falschen Regenbogen, der Magie der Sterne bis an das Ende des Universums. Ein Projekt wird wegen seiner Größe auf dem Flugplatz Greiz/Obergrochlitz durchgeführt.

Marleen Otto nimmt 2023 das neunte Mal in Folge am Wettbewerb teil und die Greizer hoffen, wieder in die höchste Kategorie, den Bundeswettbewerb aufzusteigen. In den Jahren 2019 und 2021 gelang dieser Erfolg.

Am 3. März wird sich zeigen, ob der sich wiederholen lässt.