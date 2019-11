Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Modellbauer stellt in Zeulenroda aus

Der Greizer Modellbauer Bernd Golle hat einige seiner Fahrzeuge am vorigen Wochenende bei der 14. Modellbau-Ausstellung im Soziokulturellem Zentrum Kraftwerk in Chemnitz gezeigt. Die Schau gestalteten weitere sieben Modellbauer aus Thüringen und Sachsen. Bald werden alle Modelle verpackt, ins städtische Museum Zeulenroda gebracht und für die Weihnachtsausstellung, die am 1. Advent eröffnet wird, in die Vitrinen gestellt. Neben den Karton-Handarbeitsmodellen der Fahrzeuge werden auch zahlreiche Modelle von Schiffen, Fliegern, Autos, Dioramen von Tankstellen, Häfen sowie Puppenkartonbögen und Kunststoff-Modelle, Dampfmaschinenmodelle sowie Modelleisenbahnen zu sehen sein. Bernd Golle, Eigentümer der Greizer Modell-Auto-Galerie, hat diese Ausstellung organisiert.