Greiz Am Sonnabend, dem 16. Januar, ist die Ausstellung komplett

Das Sommerpalais im Fürstlich-Greizer Park hält Winterruhe. Eine Fensterausstellung von historischen Postkarten-Ansichten des Parks kann auch während der Kontaktbeschränkungen in den Fenstern des Palais von außen jederzeit angeschaut werden. Am Samstag werden alle Motive in den Fenstern hängen. Die Postkarten wurden vom Team des Sommerpalais zusammengetragen.