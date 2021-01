Greizer Stadtrat startet Petition zur Göltzschtalstraße

Greiz. Der Greizer Stadtrat Jens-Holger Schmidt (FDP) hat eine Petition gestartet, mit der er sich für den Erhalt der Göltzschtalstraße einsetzen will und sich gegen eine Fahrradstraße ausspricht. Zudem fordert er darin, dass Thüringen bei der Straße aus Richtung Greiz-Sachswitz mitziehe, wenn die Sachsen auf ihrer Seite die Staatsstraße in Richtung Treuen ausbauen.

Eine leistungsfähige Verkehrsanbindung der Stadt Greiz an den westsächsischen Raum sei von großer Bedeutung, so Schmidt weiter. Es komme darauf an, leistungsfähige Straßenverbindungen nicht nur zu erhalten, sondern auch auszubauen und zu entwickeln auch im Sinne von Wirtschaft, Arbeitsplatzpotenzial oder der Studieneinrichtungen in Zwickau, Glauchau und Plauen. Die Bundesstraße zwischen Greiz und Reichenbach sei jetzt schon oft überlastet oder durch Baustellen eingeschränkt, die Landes- beziehungsweise Staatsstraße durch das Göltzschtal die einzige Verbindung ohne querstehende Lkw im Winter, so der FDP-Politiker. Noch dazu sei beispielsweise die zur Koehler Paper Group gehörende Greizer Papierfabrik als einer der größten Arbeitgeber der Stadt auf die Straße angewiesen.

Er sei nicht gegen eine Fahrradtrasse, betont Schmidt, sie müsse aber neben der Straße eingerichtet werden: "Mit einer Fahrradstraße, auf der die Radfahrer zwischen den Anlieger-Lkw rumgondeln, wird eine Sicherheit vorgegaukelt, die es für die Radfahrer so nicht geben kann."

Die Landesverwaltung habe den Eingang der Petition bestätigt, informiert der Stadtrat, am 21. Januar soll der Petitionsausschuss über die Zulassung entscheiden. Sollten sie danach 1500 Menschen im Internet unterschreiben, müsse der Ausschuss anschließend in einer öffentlichen Sitzung beraten. Das sei zwar ein relativ umständliches Prozedere, jedoch werde so ein gesetzlich geregelter Ablauf in Gang gesetzt.