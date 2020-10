Greizer Tanzsportverein bereitet Tanzsportgala vor

Wenn die Mitglieder des Tanzsportvereins Greiz am Sonnabend auf die Bühne im großen Saal der Vogtlandhalle treten, dann wird es für sie nicht nur fast eine Premiere – es ist erst der dritte Auftritt in diesem Jahr und der erste große – sondern auch die Belohnung für eine engagierte Trainingsarbeit, die sie in den vergangenen Wochen und Monaten geleistet haben.

Denn wie alle anderen Sportvereine auch war der Tanzsportverein massiv von der Corona-Pandemie betroffen und sah sich monatelang mit einer Zwangspause konfrontiert, wie der Leiter Ralf Herrmann erzählt. Erst Mitte Juni konnten die Tänzer wieder mit dem Training starten, als Sportverein konnte dies sogar relativ normal durchgeführt werden, berichtet Herrmann.

Alle Turniere fielen aus

Dennoch blieb natürlich ein großer Trainingsrückstand, der nur durch die Unterstützung und Tatkraft der Mitglieder wieder aufgeholt werden konnte. „Heute sind wir eigentlich wieder dort, wo wir auch in anderen Jahren zu diesem Zeitpunkt wären“, so der Vereinschef. Die Greizer Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (Gewog) machte es möglich, dass über die Sommerferien die Turnhalle im Aubachtal genutzt werden konnte und dieses Angebot ließen die Tänzer nicht verstreichen. Intensiv und fast täglich trainierten sie dort mit den verschiedenen Gruppen, um wieder in Form zu kommen und die verschiedenen neuen Tänze einzustudieren.

Archivfoto: Der Auftritt bei den Sommerkulturtagen im August war der erste für den Tanzsportverein nach der mehrmonatigen Pause im Frühjahr. Foto: Tobias Schubert

Auch für die vergangenen Wochen galt das in Vorbereitungen auf die anstehende Tanzsportgala wieder, die diesmal an zwei Terminen stattfindet. „Wir trainieren eigentlich täglich mit zwei, drei Gruppen, auch am Sonnabend und Sonntag“, sagt Herrmann. So gelang es, den Ausfall von März bis Juni wieder auszugleichen.

Doch damit ist natürlich nicht alles im Lot. Wie anderen Sportvereinen fehlt dem Tanzsportverein die Auftritts- und Wettkampfpraxis. Als die Tänzer Ende August auf die Bühne im Goethepark bei den Sommerkulturtagen des „Thearter“-Vereins traten, war es der erste Auftritt seit Anfang 2020 überhaupt, inzwischen kam noch ein kleiner im Garten der Villa Harnack dazu. Das war es. „Im Sommer sind wir eigentlich sonst ständig unterwegs, haben 20 bis 25 Auftritte“, zieht der Vereinschef einen Vergleich. Das bedeute natürlich auch finanzielle Einbußen, „aber wir halten uns gut über Wasser“. Dazu kommt, dass die gesamte Wettkampfsaison wegbrach.

Tanzsportgala an zwei Terminen

Wenn die Tänzer nun an den beiden nächsten Sonnabenden bei der Gala auftreten, dann befürchtet Herrmann, dass es vielleicht auch schon wieder die letzten beiden Vorstellungen für die nächste Zeit seien könnten. Es fehlten schlicht die Möglichkeiten. Deswegen wollen die Tänzer den Gästen auch noch einmal alles zeigen. Fast alle Programmpunkte der Gala sind neu, nahezu alle der 120 Mitglieder zwischen drei Jahren und ihren Mittfünfzigern machen mit. Ein bunt gemischtes Programm soll es werden, mit Gardetanz, Tanzmariechen, Hip-Hop- und Showtanz und vielem mehr. Die Tänzer würden schon darauf brennen, sich wieder dem Publikum zeigen zu können.

Mindestens zwei positive Nachrichten gibt es außerdem. Zum einen: Die Mitgliederzahlen des Vereins sind wegen der Pandemie nicht etwa geschrumpft, sondern sogar noch einmal gestiegen. Es gebe einige Neuanmeldungen, die man nach der Gala mit ins Training aufnehmen wolle. Zudem gebe die Pandemie mit ihren ausgefallenen Turnieren den Vereinsmitgliedern die Chance, sich in der Vorbereitung auf das nächste Jahr etwas Vorsprung zu verschaffen. Deswegen wolle er das Jahr auch nicht als „verloren“ bezeichnen, sagt Herrmann. „Es ist nun einmal so. Man kann es nicht beeinflussen.“

Die Tanzsportgala findet in diesem Jahr wegen der Auflagen durch die Corona-Pandemie mit zwei Auftritten statt. Die erste Vorstellung am Sonnabend, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Vogtlandhalle ist bereits ausverkauft. Die zweite findet eine Woche später, am Sonnabend, 31. Oktober, in der Vogtlandhalle statt. Los geht es dann auch wieder um 19.30 Uhr.