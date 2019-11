Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizerin schenkt Henker-Radierung an Museen

„Ich kam in den Ausstellungsraum des Museums im Unteren Schloss, sah das Bild und da kamen mir auch schon die Tränen. Das ist mir in meinem Leben bisher nur zweimal passiert“, erklärte die Greizer Seniorin Susanne Dietzsch, die sich in die einzigartige Radierung einer Hochgebirgslandschaft des Künstlers Konrad Henker auf der Stelle verliebt hat.

Diese Radierung war mit weiteren Werken in der Doppelausstellung anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Alpenvereins „Eisige Höhen“ zu sehen. Konrad Henker stammt aus Weimar und studierte an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Seit einigen Jahren verweilt er regelmäßig für mehrere Monate in den Hochgebirgsregionen der Alpen und lebt dort autark in einem selbstgebauten Schneeiglu. Für seine künstlerische Arbeit transportiert er große Zinkplatten auf über 3000 Höhenmeter und nutzt diese für seine großformatigen Kaltnadelradierungen, die eine unglaubliche Authentizität, Ursprünglichkeit und Kraft ausstrahlen. Wie das Gletschereis, die Erosionen den Fels verändern und bearbeiten, so gräbt Henker in dieser irrwitzigen Höhe die Linien in die Zinkplatten, welche später im Tiefdruckverfahren bildgebend sind.

Susanne Dietzsch konnte einfach nicht anders und hat das Bild erworben, um es den Museen der Schloss- und Residenzstadt Greiz als Schenkung zu übergeben. Gegenwärtig erfreut sich die Handweb-Meisterin noch in ihrer Wohnung an der großen Hochgebirgslandschaft. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass unsere Sonderausstellungen als emotionale Begegnungen sowie intensive Verbindungen zwischen Kunstwerken und Besucher wahrgenommen werden. Zudem zeigt diese Schenkung von Frau Dietzsch zum 90. Jahrestag der Museen den intensiven Bezug vieler Greizer zu ihren Museen“, erklärte Museumsleiter Rainer Koch.

Doch damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Denn der Maler und Grafiker Konrad Henker ließ sich von Frau Dietzsch inspirieren und schenkte den Greizer Museen zwei weitere großformatige Werke, die „Eisige Höhen“ und die „Zirbelkiefer“. „Damit können wir uns letztendlich über ein Triptychon freuen“, so Koch.