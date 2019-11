Greizerin will Kirche Aubachtal reanimieren

„Wenn das Licht durch die Rundfenster fällt, das ist ein toller Anblick“, schwärmt Steffi Heise. Die Greizerin hat sich verliebt – und zwar in die Aubachtaler Kirche. Sie wohnt ganz in der Nähe, hat das Gotteshaus jeden Tag vor Augen. „Es ist eine wunderschöne Kirche, aber leider total in Vergessenheit geraten“, bedauert sie. Obwohl es die Kirchgemeinde Aubachtal noch gibt, allerdings in die Pohlitzer integriert, ist die Kirche tot, so Heise. Und genau das möchte sie ändern, hat sich vorgenommen die Aubachtaler Kirche zu reanimieren.

Es gibt eine Reihe von Baustellen in dem Gotteshaus, angefangen bei der Elektrik, die erneuert werden müsste. Bei einer Sanierung stehen auch Holzarbeiten an, denn der Hausschwamm hat sich an einigen Stellen eingenistet. „Die Brüstung ist teilweise in einem desolaten Zustand“, weiß Steffi Heise, die vor einiger Zeit einmal Gelegenheit hatte, das Gotteshaus von innen zu sehen. Greizerin verbrachte sehr viel Zeit in Archiven und recherchierte Auch die Fenster gehören auf die Agenda. Eigentlich sind sie aus Buntglas, doch etliche sind durch einfaches Glas ersetzt worden. Da die Kirche ungenutzt und hinter Büschen und Bäumen auch ein wenig versteckt ist, ist sie schon mehrfach zum Vandalismus-Opfer geworden. Eingeschlagene Scheiben sind dafür stumme Zeugen. Steffi Heise weiß, dass eine mögliche Sanierung des Gotteshauses in kleinen Schritten vonstatten gehen muss. Sie überlegt, ob vielleicht zunächst die Kirchturmuhr repariert werden sollte. Als sichtbares Zeichen, dass sich an dem Haus wieder etwas tut. Viel Zeit hat die Greizerin in den zurückliegenden Monaten in Archiven verbracht und zur Aubachtaler Kirche, in der es auch eine Orgel gibt, recherchiert. Sie weiß, dass die drei Glocken, die es noch gibt, in der Vergangenheit zwei Mal, während der Weltkriege, eingeschmolzen worden sind. Gebaut wurde das Gotteshaus im Jahr 1896, geweiht wurde sie 1897. In der Vergangenheit war die Aubachtaler Kirche voller Leben. Veranstaltungen hat es gegeben, Musik wurde hier gespielt. „Sie ist der Öffentlichkeit zu empfehlen“, betont die Greizerin, der vorschwebt, dass die Kirche zu einer öffentlichen Einrichtung wird. Vor einiger Zeit habe es einen Kaufinteressenten gegeben, der ähnliche Vorstellungen von der Nutzung der Kirche hatte wie Steffi Heise. Bis jetzt jedenfalls ist das Gotteshaus nicht verkauft, gehört immer noch der Kirche. Nur was aus ihr wird, ist nicht klar. „Ich möchte, dass die Kirche wieder ins Bewusstsein rückt“, lautet der Wunsch von Steffi Heise, die hofft, dass sie weitere Greizer von der Idee begeistern kann. Und dass sie Sponsoren findet. Denn sie weiß, dass gute Vorschläge allein nicht reichen. Das Ganze muss auch finanziert werden und beim derzeitigen Zustand der Aubachtaler Kirche wird es ein beträchtlicher Betrag sein, den man in sie stecken müssen wird.