Spendenübergabe an den Kindergarten Sonnenschein in Zeulenroda.

Große Freude in Zeulenroda über so viel Geld

Zeulenroda-Triebes. Kirsten Seebauer, Ines Bayer, Oskar, Rewe-Marktleiterin Silvana Springer und Kindergartenleiterin Antje Helmert (von links) sind glücklich über eine so hohe Spendensumme. Silvana Springer überreichte gut 930 Euro an den Förderverein des städtischen Kindergartens „Sonnenschein“ in Zeulenroda. Das Geld stammt aus dem Verkauf von Rostbratwürsten zur Eröffnung des Lebensmittelmarktes in Zeulenroda. Dafür wollen die Mitglieder des Fördervereins neues Geschirr für die beiden Restaurants der Einrichtung kaufen.