Große Überraschung für das Tierheim Greiz zu Silvester

Tierheimleiterin Elke Böttcher freut sich über die 2000-Euro-Spende von Versicherungsmakler Michael Döring. Sie ist in Begleitung des vierjährigen Mischlingshundes Sammy, der nach wie vor nach einem Zuhause mit einem hundeerfahrenen, agilen Herrchen sucht.

Greiz. Auch am letzten Tag des Jahres stand die Freude noch einmal großgeschrieben im Gesicht von Tierheimleiterin Elke Becker. Denn am Vormittag von Silvester hatte sich Besuch im Tierheim angekündigt. Versicherungsmakler Michael Döring war gekommen.

Er überreichte freudig lächelnd vier Gutscheine in Höhe von jeweils 500 Euro - einzulösen in der Zoohandlung Greiz in der Marienstraße.

Der Obergrochlitzer Versicherungsmakler bevorzugt seit einigen Jahren diese Art des Danke sagen für ein zu Ende gehendes Jahr. "Ich verzichte darauf, meinen Kunden Karten zu schreiben. Meistens werden sie kaum gelesen und landen dann schnell im Müll", sagt Döring. "Da bevorzuge ich es lieber Vereinen etwas Gutes zu tun." In den zurückliegenden Jahren kamen unter anderem bereits Sportvereine und der Diakonieverein Carolinenfeld in den Genuss einer solchen Spende.

Döring sagt, dass er sich in diesem Jahr bewusst für das Tierheim entschieden habe. Erst kürzlich habe er gelesen, dass aufgrund von Corona und den Verordnungen viele öffentliche Veranstaltungen wegfielen und dadurch auch die Spenden eingebrochen seien. Mit den 2000 Euro möchte er, dass sich der Verein die Dinge oder das Futter kauft, die er noch benötigt.

Und mit der Wahl der Zoohandlung schlage er eine zweite Klappe. Er unterstütze somit auch den Greizer Einzelhandel.

Im Gespräch macht Tierheimleiterin Elke Becker einmal mehr darauf aufmerksam, wie wichtig Spenden für die Einrichtung sind und warum sie stetig die Werbetrommel rührt. "Wir sind keine städtische Einrichtung, wie oftmals gedacht wird. Wir sind ein Verein, der sich zu Zweidritteln aus Spenden finanzieren muss. Und da ist es wichtig, stets auf sich aufmerksam zu machen, damit wir und unsere Tiere nicht vergessen werden."