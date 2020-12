Großes Fußballherz für Bedürftige im Landkreis Greiz

Es ist Samstagmorgen, ein von Fans des FC Carl Zeiss Jena üppig beladener Transporter erreicht den Standort der Greizer Tafel. Für die dortigen Mitarbeiter ist das mittlerweile ein gewohntes Bild, seit die Fußballfans im März ihre Hilfsaktion starteten.

Für gewöhnlich verfolgen sie gemeinsam mit anderen Mitstreitern ihrer Fangruppe „Region GRZ“ als Teil der Jenaer Südkurve die Spiele ihres Vereins. Als sich im Frühjahr die ersten Folgen der Corona-Pandemie abzeichneten, entschlossen sich die Anhänger des FCC, Menschen zu unterstützen, die durch die Folgen der Krise hart getroffen wurden.

FCC-Fans helfen bedürftigen Familien

Die Mitglieder der Fan-Gemeinschaft Südkurve startete die Aktion „FCC-Fans helfen!“ und sammelten Spenden in Höhe von über 25.000 Euro. Die Gelder wurden genutzt, um damit in einem Jenaer Großmarkt Lebensmittel und Hygieneartikel für insgesamt 15 Tafeleinrichtungen im gesamten Ostthüringer Raum zu kaufen und bedarfsgerecht zu verteilen.

Dabei packten auch die FCC-Fans der „Region GRZ“ kräftig mit an und waren fortan gern gesehener Besuch in den Räumlichkeiten der Greizer Tafel. „Das kann man gar nicht in Worte fassen, so etwas habe ich noch nie erlebt“, blickt die Tafelmitarbeiterin Petra Kroß auf die Hilfsbereitschaft der Fans zurück.

Spendenaktion an jedem Wochenende

Wöchentlich holten die Fußballfans die Waren in Jena ab und fuhren sie nach Greiz. Sie hielten die Belieferung bis Mitte Juni aufrecht, als die erste Corona-Welle abgeflacht war und damit auch der Unterstützungsbedarf zunächst etwas sank.

Mit Beginn der zweiten Infektionswelle initiierten die Zeiss-Fans aus dem Landkreis Greiz nochmals einen Spendenaufruf in ihrem persönlichen Umfeld. Dadurch konnten der Greizer Tafel an jedem Adventswochenende für insgesamt 830 Euro Lebensmittel gespendet werden. Die letzte Lieferung vor dem Weihnachtsfest hielt neben den gewohnten Lebensmitteln noch etwas ganz besonderes bereit.

Zusätzlich Freude den Kindern bereitet

Die Südkurve rief unter dem Motto „Blau-Gelb-Weiße Weihnachten“ dazu auf, Geschenke für Kinder bedürftiger Familien zu packen. Die Anhänger des Jenaer Fußballclubs schlüpften in die Rolle der Weihnachtswichtel und trugen 1765 Pakete zusammen. Zur Tafel nach Greiz gingen hiervon 100 liebevoll verpackte Geschenkpakete und werden zum Weihnachtsfest für leuchtende Kinderaugen sorgen.

Die Greizer Tafel unterstützt insgesamt etwa 170 Haushalte. Darunter werden rund 70 Haushalte auch in Zeulenroda versorgt.

Auch die ehrenamtlichen Tafelmitarbeiter danken

Für die Tafel bedeutet das nicht nur einen logistischen, sondern auch einen finanziellen Aufwand: „Tankgutscheine kommen uns stets sehr zu Gute, denn ohne unser Auto geht gar nichts“, merkt Petra Kroß an und gibt damit einen Ausblick auf den Bedarf im kommenden Jahr.



Mitarbeiter Silvio Becker ergänzt mit Blick auf die weitere Fortdauer der Pandemie: „Da werden wir sehen müssen, wie sich die ganze Situation im nächsten Jahr entwickelt.“ Weiterhin ist „die Nachfrage in der Tafel seit dem Ausbruch der Infektionswelle erheblich gestiegen“, fügt Petra Kroß an.

Die FCC-Fans wollen auch weiterhin der Tafel ihre Hilfe anbieten. Dementsprechend dankbar ist man dort für die Unterstützung: „Ohne die Spenden der Südkurve wäre es durchaus zu Engpässen in der Versorgung gekommen“, bringt Silvio Becker die Bedeutung der Hilfsaktion zum Ausdruck.