Gründer und Unternehmer werden beraten

Greiz. Ein Beratertag in Greiz mit der Thüringer Aufbaubank (TAB), der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH (GFAW) und ThEx Enterprise Thüringen wird am Mittwoch, 21. April, angeboten.

Die Berater der TAB informieren über aktuelle Förderprogramme zum Beispiel zu Wirtschaftshilfen, Zuschüssen, Bürgschaften und Krediten oder über Unternehmensnachfolge. Sie bieten eine umfassende Beratung und helfen bei der Antragstellung.

Tipps gibt es kostenfrei

Die GFAW unterstützt beispielsweise arbeitssuchende Menschen, alleinerziehende Mütter oder Väter, aber auch Unternehmen, die Arbeitslose einstellen oder ihre Mitarbeiter qualifizieren wollen, sowie Existenzgründer. Schwerpunkte sind dabei unter anderem die finanzielle Unterstützung sowie Hilfestellung zum Umgang mit Antrags- und Abrechnungsunterlagen.

Unterstützung bei der Planung und Vorbereitung der Existenzgründung bietet die ThEx Enterprise. Sie entwickelt einen roten Faden durch alle Gründungsetappen. Von der Gründeridee, unternehmerischem Know-how bis hin zur Entwicklung und Darstellung des Businessplans.

Durch die aktuelle Situation gibt es derzeit jedoch keine persönliche Beratung. Doch die Berater stehen telefonisch, per E-Mail oder in einer Videoberatung für Fragen zur Verfügung. Die Beratung in Einzelgesprächen ist kostenfrei.

Interessenten werden gebeten, vorab telefonisch oder per E-Mail einen Termin bei der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Greiz unter 03661/87 64 21 oder per E-Mail an wirtschaft@landkreis-greiz.de.